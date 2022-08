Ucraina: incontro a Istanbul fra direttore Aiea e Rosatom per Zaporizhzhya

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 ago - Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi e il direttore dell'Agenzia atomica russa Rosatom Alexei Likhacev si sono incontrati a Istanbul per discutere di un'ispezione alla centrale atomica ucraina di Zaporizhzhya. Secondo quanto reso noto da Rosatom, Grossi e Likhacev "hanno discusso in dettaglio tutte le questioni relative alla prevista ispezione dell'Aiea della centrale nucleare di Zaporizhzhya". "La parte russa condivide l'intenzione (...) di organizzare tale missione nel prossimo futuro, non appena la situazione militare sul campo lo consentira', ed e' pronta a fornire qualsiasi tipo di supporto, compreso il supporto logistico" recita il comunicato di Rosatom. In un tweet, Grossi ha affermato di aver avuto "importanti discussioni tecniche a Istanbul sulla prossima missione dell'Aiea". Un'ispezione di Zaporizhzhya da parte dell'Aiea e' in discussione da diverse settimane, ma le sue modalita' pratiche rimangono oggetto di dibattito, con Ucraina e Russia su posizioni divergenti. Lo stabilimento di Zaporizhzhya e' controllato dai militari russi ma e' ancora il personale tecnico ucraino a gestirlo. Oggi le autorita' russe hanno annunciato l'arresto di due dipendenti dello stabilimento che accusano di aver trasmesso informazioni sensibili alle forze di Kiev. Arrestata anche una terza persona accusata di aver fornito a Kiev informazioni sui movimenti delle truppe russe intorno allo stabilimento.

