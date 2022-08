Ucraina: giovedi' il segretario generale Onu Guterres incontra Zelensky ed Erdogan

Al centro del trilaterale l'export di cereali ucraini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si rechera' giovedi' in Ucraina dove partecipera' a un incontro con i presidenti ucraino e turco, in particolare per discutere il tema dell'esportazione di cereali dai porti ucraini. 'Su invito del presidente Volodymyr Zelensky - ha detto - giovedi' il Segretario generale sara' a Lviv per partecipare a un incontro trilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il leader ucraino', ha detto il portavoce di Guterres Ste'phane Dujarric durante una conferenza stampa.

L'incontro "esaminera'" l'attuazione dell'accordo internazionale firmato a Istanbul a luglio per consentire le esportazioni di grano dall'Ucraina, accordo "di cui la Turchia e' un elemento chiave", ha aggiunto. "Verranno sollevate una serie di questioni, in generale, come la necessita' di una soluzione politica al conflitto", ha affermato il portavoce, osservando che dovrebbe aver luogo anche un bilaterale tra il presidente ucraino e il segretario generale. Venerdi' Guterres si rechera' a Odessa, uno dei tre porti ucraini utilizzati nell'ambito dell'accordo internazionale che ha gia' consentito la partenza di 21 navi cariche in particolare di mais e grano. Terminera' il suo viaggio a Istanbul, nella giornata di sabato, per visitare il Joint Coordination Center (JCC) responsabile della supervisione dell'accordo.

