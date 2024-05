Ucraina: Giorgetti, trovato compromesso su base legale proventi asset russi -2

Una soluzione potrebbe essere raggiunta al G7 in Puglia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stresa, 23 mag - Alla domanda se sia ottimista di poter trovare un accordo sull'utilizzo dei proventi degli asset russi a questo vertice del G7 finanziario, Giorgetti ha risposto che "devo essere ottimista, non e' una questione facile, e' una questione complicata, dobbiamo trovare una solida base legale a livello europeo e abbiamo fatto un secondo passo in avanti con la recente approvazione dell'accordo" per utilizzare i proventi per il 2024. "Ora - ha aggiunto - il problema e' come riuscire a usare i profitti futuri di questi asset per mettere insieme uno strumento finanziario a favore dell'Ucraina ma sono sicuro che faremo dei passi in avanti e che al prossimo summit del G7 dei leader in Puglia potremo arrivare a una soluzione". Alla domanda se uno degli ostacoli e' l'entita' del finanziamento da mettere a disposizione dell'Ucraina - si parla di 50 miliardi di dollari - Giorgetti ha risposto che "non e' un problema di cifre, certo la cifra e' importante perche' deve essere significativa per l'uso che ne viene fatto ma a livello europeo il problema e' la base legale con cui utilizzare questi proventi. E' stato raggiunto l'accordo per quelli di quest'anno bisogna trovare il sistema per estenderli per il futuro".

