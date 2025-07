Ucraina: Foti, sostegno a Kiev, strada per adesione non e' lunga

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - 'Desidero ribadire con forza la piena vicinanza dell'Italia al popolo ucraino e alla sua classe dirigente. Una vicinanza totale a una nazione invasa, che continua a resistere all'aggressione russa. Su questo non possono esserci dubbi'. Lo ha dichiarato il Ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, nel suo intervento alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in corso a Roma. 'Oggi possiamo affermare che non e' piu' cosi' lunga la strada perche' l'Ucraina - e l'intera comunita' che si riconosce nei Balcani occidentali - possa riunirsi all'Unione europea, per dar vita a quell'Europa completa che riteniamo indispensabile per costruire insieme un futuro piu' sicuro in un mondo che cambia'.

com-Dca

(RADIOCOR) 10-07-25 18:26:38 (0634)GOV,PA 5 NNNN