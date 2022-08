Ucraina: forze russe vogliono collegare la centrale di Zaporizhia alla Crimea

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - Le forze russe che occupano la centrale nucleare ucraina di Zaporizhia si preparano a collegarla alla Crimea e la stanno danneggiando per riorientarla verso la produzione di elettricita'. "I militari russi nella centrale nucleare di Zaporizhia stanno implementando il programma di Rosatom per collegare l'impianto alle reti elettriche della Crimea", ha detto il presidente di Energoatom Petro Kotin. "Per farlo e' necessario prima danneggiare gli elettrodotti dell'impianto collegato al sistema energetico ucraino. Dal 7 al 9 agosto i russi hanno gia' danneggiato tre elettrodotti. Al momento l'impianto funziona con una sola linea di produzione, un modo di lavorare estremamente pericoloso. Quando l'ultima linea di produzione verra' disconnessa, l'impianto sara' alimentato da generatori a diesel. Tutto dipendera' quindi dalla loro affidabilita' e dalle scorte di carburante", ha aggiunto. Non lontana dalla Crimea, la piu' grande centrale d'Europa dispone di sei dei 15 reattori ucraini, in grado di rifornire quattro milioni di case.

