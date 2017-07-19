Ucraina: Fazzolari, anche con Orban si trovera' in Ue punto di caduta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - "Credo che siano discussioni in corso dentro l'Unione europea nelle quali di volta in volta gli Stati utilizzano la possibilita' del veto per questioni specifiche e poi si trova un punto di caduta e quindi si trovera' sicuramente anche sull'Ucraina". Cosi' il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari a margine di un convegno di Fratelli d'Italia sull'Ucraina commentando il veto dell'Ungheria al nuovo pacchetto di aiuti Ue per Kiev. "Grazie a Giorgia Meloni - ha aggiunto Fazzolari - spesso si sono sbloccate situazioni complesse, con Orban e con una serie di Stati".

