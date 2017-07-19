Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ucraina: Fazzolari, anche con Orban si trovera' in Ue punto di caduta

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - "Credo che siano discussioni in corso dentro l'Unione europea nelle quali di volta in volta gli Stati utilizzano la possibilita' del veto per questioni specifiche e poi si trova un punto di caduta e quindi si trovera' sicuramente anche sull'Ucraina". Cosi' il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari a margine di un convegno di Fratelli d'Italia sull'Ucraina commentando il veto dell'Ungheria al nuovo pacchetto di aiuti Ue per Kiev. "Grazie a Giorgia Meloni - ha aggiunto Fazzolari - spesso si sono sbloccate situazioni complesse, con Orban e con una serie di Stati".

            vmg

            (RADIOCOR) 24-02-26 19:38:50 (0686)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.