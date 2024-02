Ucraina: Europa respinge l'apertura di Macron sull'invio di truppe

No secco all'idea da Tajani, Habeck e Tusk (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 feb - Botta e risposta fra Parigi e alcune delle principali capitali europee dopo che ieri, alla conferenza dei Paesi alleati per il sostegno all'Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che non e' da escludere l'invio di truppe occidentali in Ucraina. Uno scenario che oggi e' stato escluso senza mezzi termini dal vice-cancelliere tedesco Robert Habeck secondo cui "non c'e' alcuna possibilita'" che vengano inviate truppe tedesche in Ucraina. "Sono lieto che la Francia stia pensando a come aumentare il suo sostegno all'Ucraina - ha detto Habeck - ma se potessi darle un consiglio sarebbe quello di fornire all'Ucraina le munizioni e i carri armati che possono essere forniti adesso". Anche il cancelliere Olaf Scholz ha respinto l'idea e sullo stesso piano si e' espresso il ministro degli esteri Antonio Tajani.

L'invio di truppe occidentali in Ucraina - ha detto Tajani a margine del Comitato di coordinamento dei ministri Italia-Croazia a Zagabria, "e' un'idea di Macron" ma "quando si parla di inviare truppe bisogna essere molto prudenti perche' non dobbiamo far pensare che siamo in guerra con la Russia. Noi non siamo in guerra con la Russia, difendiamo l'Ucraina e nel mio giudizio personale non sono favorevole ad inviare truppe italiane a combattere in Ucraina". Una netta chiusura e' giunta anche dal primo ministro ceco Petr Fiala che ha spiegato che il suo paese 'non sta prendendo in considerazione l'invio di soldati in Ucraina'. Sulla stessa linea il primo ministro polacco Donald Tusk che ha spiegato che Varsavia 'non prevede di inviare le sue truppe in Ucraina' e che l'attenzione dovrebbe invece essere concentrata sul "sostenere il piu' possibile l'Ucraina nel suo sforzo militare". Un funzionario della Nato ha spiegato al Financial Times che non ci sono piani per l'invio di truppe da combattimento dell'alleanza. "L'Ucraina ha il diritto all'autodifesa e noi abbiamo il diritto di sostenerla - ha detto il funzionario -. Questo e' cio' che gli alleati della Nato stanno facendo e continueranno a fare". Un alto funzionario della difesa europea ha affermato sempre al quotidiano britannico che la dichiarazione di Macron mirava a creare deterrenza nei confronti della Russia, aggiungendo: "Tutti sanno che ci sono forze speciali occidentali in Ucraina - semplicemente non lo hanno riconosciuto ufficialmente".

Cop

