Ucraina: Eu26, Russia smetta di uccidere, mostri reale volonta' di pace

Dichiarazione congiunta a cui non ha aderito la sola Ungheria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - Ventisei Stati membri dell'Ue - con la sola esclusione dell'Ungheria - hanno firmato una nuova dichiarazione diffusa dall'Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas in cui si condanna l'attacco russo a Kiev di ieri e si denuncia "la natura sconsiderata degli attacchi russi e il loro disprezzo per il diritto internazionale". Nella dichiarazione il gruppo sottolinea che "gli attacchi intenzionali contro civili e obiettivi non militari sono crimini di guerra" e ha avvertito che 'tutti i comandanti, i responsabili e i complici di queste gravi violazioni del diritto internazionale umanitario saranno chiamati a risponderne".

'Questi crimini non fanno che rafforzare la nostra determinazione e la nostra volonta' di sostenere l'Ucraina e il suo popolo nella difesa contro la Russia e nella ricerca di una pace globale, giusta e duratura', si legge nella dichiarazione, che promette di 'continuare e aumentare' il sostegno a Kiev e di 'accelerare' i lavori su nuove sanzioni contro Mosca. "La Russia deve smettere di uccidere e mostrare una reale volonta' di pace".

Cop

