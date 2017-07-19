Ucraina: delegati Kiev incontrano rappresentanti Ue, prossimo incontro con Usa

Lo ha scritto negoziatore capo Andriy Yermak su X (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - "La delegazione ucraina, nominata dal Presidente Zelensky ha iniziato i lavori a Ginevra" per discutere la bozza del piano di pace per l'Ucraina presentata dagli Stati Uniti. Lo ha scritto il negoziatore capo di Kiev, Andriy Yermak. "Si e' tenuto il primo incontro con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader di Gran Bretagna, Francia e Germania: Jonathan Powell, Emmanuel Bonn e Gunther Sautter - ha spiegato Yermak - Il prossimo incontro sara' con la delegazione statunitense.

Siamo molto costruttivi. In generale, oggi sono previsti diversi incontri in vari formati. Continuiamo a lavorare insieme - ha concluso - per raggiungere una pace sostenibile e giusta per l'Ucraina".

red-Cog

(RADIOCOR) 23-11-25 12:55:20 (0263) 5 NNNN