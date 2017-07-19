Ucraina: Crosetto, sostegno costante e convinto anche in fase di trattativa

Italia continuera' a fare la sua parte con serieta' e lealta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - 'Importante incontro e scambio di vedute con Rustem Umerov, Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale dell'Ucraina e uomo importante per le trattative in corso per la pace. E' stata un'importante occasione per assicurare il nostro sostegno convinto anche in questa fase di trattativa.

Un sostegno coerente e responsabile che l'Italia non fara' mancare all'Ucraina e al suo popolo. La difesa della liberta' e del diritto internazionale e' una responsabilita' condivisa con l'Europa, con l'Alleanza Atlantica e con ogni nazione che abbia cari i destini dei popoli'. Cosi' su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. 'Nel colloquio abbiamo ribadito la comune determinazione a percorrere ogni via diplomatica per costruire una pace giusta, duratura, rispettosa dei diritti dei cittadini ucraini e della sicurezza del continente. L'Italia continuera' a fare la sua parte, con serieta' e lealta'', ha aggiunto Crosetto.

Fla-

(RADIOCOR) 09-12-25 19:32:45 (0643) 5 NNNN