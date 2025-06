Ucraina: Crosetto, Russia puo' fermare guerra in un giorno, bene tentativi dialogo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 giu - "Viviamo nel mondo in cui i riferimenti non saranno piu' le grandi democrazie ma le grandi potenze, spesso sinonimo di autarchia. Come dimostra l'Ucraina, basta una persona per sconvolgere il mondo. Per arrivare alla pace basta la decisione di un uomo, Vladimir Putin, che ha il pallino in mano. Se decide di fermare le bombe, dal giorno dopo si puo' parlare di tregua e di pace. Questa e' la realta', guardata senza ideologia". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo allo Sky Tg24 Live In Milano, in corso nel capoluogo lombardo. A chi chiedeva un commento sul fatto che il presidente americano Donald Trump aveva dichiarato, appena eletto, che avrebbe messo fine alla guerra in un giorno, il ministro ha detto che "non credevo avrebbe risolto la situazione in Ucraina in 24 ore, anche perche' non e' lui che puo' fare finire la guerra in 24 ore. Chi puo' decidere di far finire la guerra in un secondo e' lo stesso che l'ha iniziata invadendo l'Ucraina. Le guerre sono iniziate da chi invade una Nazione sovrana, non da chi si difende. I risultati si ottengono con grandi difficolta', le 24 ore citate da Trump erano un sogno, ma ha calcolato male i suoi interlocutori". Detto questo, ha spiegato il ministro, dicendo pero' di considerare "positivo il fatto che ci sia stato un incontro per discutere di tregua anche se non e' stata raggiunta. Si tratta di un primo passo".

