            Notizie Radiocor

            Ucraina: Costa, Ue offrira' supporto sul campo con missioni civili e militari

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 gen - 'Forniremo assistenza con le missioni civili e militari dell'Unione Europea sul campo. L'Ucraina deve trovarsi nella posizione piu' forte possibile, prima, durante e dopo qualsiasi cessate il fuoco'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dell'Unione europea Antonio Costa, dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a Parigi durante un vertice della cosiddetta "coalizione dei volenterosi", che comprende gli alleati europei dell'Ucraina.

            red-Cog.

            (RADIOCOR) 06-01-26 19:33:04 (0549)EURO 5 NNNN

              


