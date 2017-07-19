Ucraina: Costa, su sanzioni, allargamento e asset russi occorre pieno coinvolgimento Ue -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 nov - Da quanto emerso dalle dichiarazioni di Costa e von der Leyen, non sono state ancora risoltele e divergenze sui contenuti del piano di pace al quale si sta lavorando con una accelerazione negli ultimi due giorni. Non e' un caso che i due esponenti europei abbiano indicato i punti sensibili per Kiev e per la stessa Unione europea. Punti che sono ancora aperti, almeno secondo la visione europea. Costa ha citato espressamente gli elementi delle sanzioni alla Russia, l'allargamento della Ue all'Ucraina e l'uso degli asset russi. Von der Leyen ha aggiunto l'elemento decisivo della garanzia che i diritti sovrani di Kiev non possono essere messi in discussione: si e' riferita al 'destino' dell'Ucraina (dunque all'appartenenza o meno alla Ue) e si e' riferita espressamente alle decisione sulla forza militare ucraina.

Nulla i due esponenti hanno detto sulle garanzie di sicurezza. Sulle sanzioni la differenza tra il pieno Usa e il piano Ue (o gli emendamenti europei al piano Usa) e' questa: in quest'ultimo viene indicato che la Russia sara' inserita nell'economia globale con discussioni sul ritiro delle misure, la reintegrazione della Russia nel GH7 e un accordo di cooperazione economica con gli Usa; nel primo si parla di reintegrazione graduale nell'economia globale con concessioni sulle sanzioni. Esercito ucraino: per il piano Usa limite a seicentomila effettivi, limite che sale a 800 mila per gli europei. Asset russi (prevalentemente immobilizzati nella Ue): il piano Usa indica cento miliardi di dollari investiti in progetti diretti dagli Usa, che otterranno meta' dei profitti, l'Europa aggiungera' altri cento miliardi di dollari, sblocco dei fondi immobilizzati con la parte restante da investire in un veicolo di investimento Usa-Russia. Questo e' uno dei punti altamente controversi: per gli europei gli asset russi vanno usati per la ricostruzione dell'Ucraina e per le compensazioni finanziarie a Kiev fino a quando non saranno compensati da Mosca i danni di guerra. Restano poi divergenze sulla fondamentale questione dei territori.

Aps

(RADIOCOR) 24-11-25 13:31:44 (0307) 5 NNNN