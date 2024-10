Ucraina: Corea Sud chiede ritiro immediato soldati nordcoreani inviati in Russia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - La Corea del Sud ha convocato l'ambasciatore russo a Seul per chiedere il ritiro "immediato" dei soldati inviati, secondo Seul, da Pyonygang per sostenere Mosca nella guerra contro l'Ucraina.

Lo ha annunciato il Ministero degli Affari Esteri sud coreano. Circa 1.500 soldati delle forze speciali nordcoreane sarebbero gia' in Russia per acclimatarsi e si prevede che presto potrebbero dirigersi al fronte, secondo quanto anticipato venerdi' scorso dall'agenzia di intelligence della Corea del Sud, che prevede l'invio di circa 12.000 soldati in totale. Il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov dal canto suo, ha annunciato l'intenzione russa di "continuare la cooperazione" con la Corea del Nord, assicurando pero' che questa alleanza "non deve preoccupare nessuno perche' non e' diretta contro Paesi terzi".

red-vmg

(RADIOCOR) 21-10-24 13:59:23 (0350) 5 NNNN