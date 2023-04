Ucraina: confronto all'Ecofin su coordinamento sostegno liquidita' e ricostruzione del paese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 27 apr - Nel documento preparato per la riunione informale dei ministri finanziari europei viene indicato espressamente che 'l'integrazione nella Ue e' un ancoraggio per gli sforzi di ricostruzione'. In sostanza, 'il percorso verso l'adesione e l'integrazione nel blocco economico della Ue dovrebbe fornire un'a'ncora per gli sforzi di ricostruzione e la condizionalita' legata al sostegno esterno dovrebbe sostenere questo programma'. Tali sforzi dovrebbero essere volti all''adattamento' dell'economia, dell'intelaiatura istituzionale, infrastrutturale e sociale (Welfare) in vista, appunto, dell'adesione alla Ue, che resta un obiettivo proiettato nel futuro. La scorsa estate la Ue ha riconosciuto all'Ucraina lo status di candidato all'Unione. Ma i tempi del processo per passare da questa condizione all'adesione saranno lunghissimi. Tenendo conto anche, ovviamente, che la guerra e' tuttora in corso.

Nel 'paper' viene indicato che l'Ucraina continuera' ad aver bisogno di assistenza finanziaria esterna a breve e medio termine per mantenere le funzioni statali essenziali, garantire la stabilita' macroeconomica e ripristinare le infrastrutture critiche. Secondo il Fondo monetario internazionale il fabbisogno di finanziamenti esterni e' stimato a circa 40 miliardi di dollari sia per quest'anno che per l'anno prossimo a patto che la guerra si concluda a meta' del 2024; se dovesse prolungarsi il deficit di finanziamento sarebbe evidentemente maggiore. 'Il fabbisogno di finanziamenti a lungo termine per la fase di ricostruzione sara' enorme e andra' oltre la ricostruzione dei beni materiali'. Anche l'Ecofin e' consapevole che 'per la ricostruzione postbellica i finanziamenti pubblici non saranno sufficienti e il sostegno dovra' provenire da piu' fonti. La mobilitazione del capitale privato europeo e degli investimenti del settore privato, sotto forma di investimenti esteri diretti e partenariati pubblico-privati, sara' fondamentale'. Inoltre, la Ue continua a verificare la possibilita' di utilizzare i beni russi congelati e immobilizzati, compresi i beni pubblici russi.

L'opinione della Ue sul coordinamento internazionale del sostegno all'Ucraina e' che la piattaforma 'multi-agenzia' dei donatori, lanciata nel gennaio di quest'anno, dovra' svolgere un ruolo cruciale riunendo G7, Ue, istituzioni finanziarie internazionali e autorita' ucraine. Per la Ue e' stato predisposto un gruppo di lavoro ad hoc sulla piattaforma multi-agenzia di coordinamento dei donatori oltre al gruppo di lavoro sui beni congelati dalle sanzioni.

Il 'paper' dell'Ecofin fa il punto della situazione a gennaio 2023: il numero di rifugiati ucraini registrati in Europa era di 8 milioni, mentre il numero di ucraini sfollati interni era di circa 5,4 milioni. Si stima che 8 milioni di ucraini vivano ora in poverta', un aumento di cinque volte in un anno e un'inversione di tendenza 15 anni di guadagni di sviluppo. Secondo il Fondo monetario internazionale l'economia ucraina si e' contratta del 30% nel 2022 e il deficit di bilancio e' previsto al 20,5% del pil nel 2022 (rispetto al 3,9% nel 2021). L'aumento delle spese militari e' stato uno dei principali motori dell'aumento del disavanzo di bilancio. Il paese ha perso l'accesso ai mercati internazionali dei capitali; il tasso di inflazione ha raggiunto il 26,6% nel 2022, alimentato dalla scarsita' di merci, dalle difficolta' di approvvigionamento logistico e dal finanziamento monetario del deficit fiscale. A febbraio 2023, la Kyiv School of Economics ha stimato il costo totale dei danni fisici diretti alle infrastrutture a 138 miliardi di dollari, oltre il 70% del pil prebellico, con la maggior parte attribuibile alla distruzione di edifici residenziali e strade. Quest'anno la crescita del pil e' prevista all'1%, ma i rischi sono fortemente orientati al ribasso.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 27-04-23 10:29:21 (0266) 5 NNNN