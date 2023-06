Ucraina: Commissione versa a Kiev 1,5 mld (finora sostegno Ue a 70 mld)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 giu - La Commissione ha versato a Kiev 1,5 miliardi di euro nell'ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria, che ha un valore totale fino a 18 miliardi di euro. Questo sostegno aiutera' l'Ucraina a continuare a pagare stipendi e pensioni ea mantenere in funzione i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite. Consentira' inoltre all'Ucraina di garantire la stabilita' macroeconomica e ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia nella sua guerra di aggressione, come infrastrutture energetiche, sistemi idrici, reti di trasporto, strade e ponti. Complessivamente, dall'inizio della guerra, il sostegno all'Ucraina ( Ue, stati e istituzioni finanziarie europee) ammonta a oltre 70 miliardi di euro.

Aps

(RADIOCOR) 22-06-23 12:33:17 (0318)EURO 5 NNNN