Ucraina: Commissione Ue, invio truppe non e' stato discusso a livello europeo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 27 feb - La Commissione Ue ha indicato che l'ipotesi di un invio di truppe Ue in Ucraina emersa nell'incontro di ieri a Parigi di leader europei organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron e da lui non esclusa, 'non e' stata discussa a livello europeo' precisando che ci sono state in questo periodo e dichiarazioni di alcuni stati che potrebbero prenderla in considerazione e di altri di disegno opposto. Lo ha detto il portavoce responsabile della politica estera, che ha aggiunto come la questione faccia 'parte della discussione nella quale gli stati condividono liberamente democraticamente e in modo pluralistico i loro punti di vista. Le loro opinioni su cio' che vogliono ottenere e su come farlo non sono state discusse a livello dell'Ue'.

Aps

(RADIOCOR) 27-02-24 13:54:55 (0388)EURO 5 NNNN