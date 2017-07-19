Ucraina: Ciriani, anche questo Decreto su cessione armi alla fine sara' approvato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - "In parte sono posizioni comprensibili, perche' non tutti la pensiamo allo stesso modo". Cosi' il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervenendo ad Atreju sulle differenze nella maggioranza sul Dl proroga cessione armi a Kiev. "D'altra parte - ha aggiunto Ciriani - parliamo di una guerra, di un conflitto. Il Governo, io credo che lo si debba riconoscere, e' stato coraggioso, coerente anche nel tempo a sostenere l'Ucraina. Noi siamo al fianco dell'Ucraina e vedrete che alla fine anche questo decreto, come tutti gli altri in precedenza, verra' approvato. E d'altra parte ci sono decine e decine di risoluzioni del centro-destra che hanno sempre parlato lo stesso linguaggio, coerentemente al fianco dell'Ucraina nella ricerca di una soluzione di pace".

