Ucraina: Cina esorta Kiev e Mosca a riprendere colloqui di pace 'al piu' presto'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Il ministro cinese degli Affari esteri, Qin Gang, in occasione di un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Dmytro Kouleba ha esortato Kiev e mosca a riprendere 'al piu' presto' colloqui di pace. 'La Cina teme che la crisi stia peggiorando e stia andando fuori controllo. La Cina spera che tutte le parti mantengano la calma, esercitino moderazione, riprendano i colloqui di pace il prima possibile e tornino sulla via della soluzione politica', ha detto Qin, come riportato in una nota del suo ministero.

