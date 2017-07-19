Dati
            Notizie Radiocor

            Ucraina: Calvino (Bei), approvato pacchetto da 500mln per sicurezza energetica

            Garantiti 4 mld da inizio guerra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - 'Abbiamo garantito 4 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina dall'inizio della guerra abbiamo riparato infrastrutture critiche, ricostruito scuole asili ospedali e abbiamo garantito un approvvigionamento energetico nel Paese. Abbiamo appena approvato un pacchetto di 500 milioni di euro per rafforzare la sicurezza energetica e per il gas, per l'inverno in arrivo'. E' quanto ha detto Nadia Calvino, presidente della Banca Europea per gli Investimenti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2025/26 dell'Universita' Bocconi di Milano.

