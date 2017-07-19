Ucraina: Bruxelles assicura, Kiev pronta ad accelerare riparazione oleodotto Druzhba

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 25 feb - La Commissione Ue ha indicato che l'Ucraina e' pronta ad accelerare la riparazione dell'oleodotto Druzhba. Lo ha fatto sapere la portavoce al briefing del mattino. Intanto la Croazia ha confermato che consegne di petrolio aggiuntive vengono effettuate all'Ungheria e alla Slovacchia tramite la Adriatic Pipeline e che la sicurezza energetica Ue non e' a rischio perche' esiste una capacita' sufficiente per rifornire Ungheria e Slovacchia.

