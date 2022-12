Ucraina: Borrell all'Osce, esame possibilita' legali per far pagare a Mosca la ricostruzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 1 dic - L'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue Josep Borrell ha indicato che verifichera' con i suoi partner dell'Osce "tutte le possibilita' legali" intese a costringere la Russia a pagare per la distruzione dell'Ucraina. 'Abbiamo sequestrato quasi 20 miliardi di euro da oligarchi e persone che sostengono la Russia, e controlliamo circa 300 miliardi di risorse finanziarie dalla banca centrale russa: questo denaro deve essere utilizzato per la ricostruzione dell'Ucraina", ha insistito alla riunione ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa in corso a Lodz. L'Osce riunisce 57 stati tra cui Russia e Ucraina.

