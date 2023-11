Ucraina: Blinken, Nato piu' unita che mai, sostegno pieno a Kiev

Stoltenberg, lotta lunga e dura (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 nov - I paesi Nato sono uniti nel 'sostegno durevole all'Ucraina, la Nato e' oggi piu' unita e capace che mai". Lo ha detto il segretario di stato americano Antony Blinken al termine della riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Non solo, 'il sostegno e' anche pieno per aiutare l'Ucraina a costruire una forza per impedire future aggressione e per la ricostruzione". Per quanto concerne l'ingresso dell'Ucraina nella Nato Blinken e' stato, come al solito su tale argomento, abbottonato limitandosi a indicare che avverra' quando gli alleati Nato lo concorderanno. Dal canto suo il segretario Nato Jens Stoltenberg ha detto che 'in Ucraina dobbiamo essere preparati per una lotta lunga e dura".

