Ucraina: blackout su vasta scala a causa di un 'guasto tecnico'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Le reti elettriche ucraine stanno subendo intensi blackout a causa di un 'guasto tecnico' sulle linee elettriche che collegano Moldavia, Romania e Kiev. 'Si e' verificato un guasto tecnico, che ha causato l'interruzione simultanea della linea da 400 kilovolt che collega le reti elettriche di Romania e Moldavia, nonche' della linea da 750 kilovolt che collega l'Ucraina occidentale e centrale' ha spiegato il ministro dell'Energia, Denys Shmyhal, su Telegram.

Questo ha causato 'una serie di interruzioni di corrente nella rete elettrica ucraina e ha attivato meccanismi di protezione automatica nelle sottostazioni'. Il ministro ha specificato che sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza nella citta' di Kiev, la regione della capitale, cosi' come nelle regioni di Zhytomyr (centrale) e Kharkiv (nord-orientale). 'La corrente elettrica sara' ripristinata entro le prossime ore' assicura.

