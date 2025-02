Ucraina: Bers stima +3,5% pil in 2025, +5% in 2026 se cessa guerra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 feb - L'economia ucraina, cresciuta del 3% nel 2024 nonostante il conflitto contro la Russia, potrebbe crescere del 3,5% nel 2025 e del 5% nel 2026, ma solo se 'quest'anno verra' raggiunto un accordo per la sospensione dei combattimenti', secondo le stime della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Il tasso di crescita previsto per il 2025 e' inferiore alle stime precedenti, che prevedevano un aumento del 4,7%. La guerra continua e gli attacchi della Russia alle infrastrutture elettriche ucraine stanno causando carenze di elettricita' e di manodopera, alimentando l'inflazione e pesando sull'economia del Paese, ha riassunto la Bers in un comunicato stampa.

Secondo l'istituto, nel complesso le economie dei Paesi in cui opera (ex blocco sovietico, Medio Oriente, Asia centrale e Nord Africa) dovrebbero crescere del 3,2% quest'anno, ancora una volta meno di quanto previsto in precedenza, dopo un aumento del 2,7% nel 2024. Le nuove previsioni 'evidenziano una dinamica di crescita globale timida e un persistente divario tra la performance delle economie europee avanzate e quella degli Stati Uniti', si legge nella nota. La Bers osserva che le prospettive di crescita risentono anche della 'crescente incertezza legata al potenziale aumento dei dazi sulle importazioni statunitensi e alle misure di ritorsione adottate dai partner commerciali degli Stati Uniti'.

