Ucraina: Bers, accordi Roma portano sostegno a ricostruzione a 7,6 miliardi -2

Sostegno supplementare anche attraverso Ukraine First (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - L'Ucraina ricevera' inoltre un sostegno europeo supplementare per la ricostruzione attraverso il nuovo strumento ucraino per la ricostruzione delle infrastrutture (Ukraine First), che semplifichera' la pianificazione, il finanziamento e l'attuazione di progetti infrastrutturali su larga scala. La Bers, l'Ue e la Banca europea per gli investimenti stanno fornendo congiuntamente 30 milioni di euro allo strumento di preparazione dei progetti, che sara' gestito dalla Bers e dalla Bei.

Nella categoria del recupero delle imprese, la Bers ha esteso un consistente pacchetto di nuovi sostegni finanziari e di consulenza riguardanti, tra gli altri, un prestito di 160 milioni di euro alla compagnia petrolifera e del gas statale ucraina Ukrnafta per finanziare 250 MW di capacita' di generazione distribuita di energia elettrica a gas su piccola scala in tutto il Paese e rafforzare la resilienza del settore energetico di fronte ai pesanti attacchi russi.

Due operazioni con banche locali, una linea di condivisione del rischio di portafoglio da 185 milioni di euro con Privatbank e una linea di condivisione del rischio di portafoglio da 89,2 milioni di euro con Ukrgasbank, che insieme sbloccheranno fino a 900 milioni di euro di nuovi prestiti da parte delle banche a imprese e famiglie.

Un pacchetto finanziario di 100 milioni di euro al produttore di prodotti agroalimentari MHP con la britannica International Investment e la svedese Swedfund, di cui la BERS sta prestando 40 milioni di euro.

Un prestito di 50 milioni di euro all'operatore postale e di corriere ucraino Nova Post per finanziare i suoi piani di investimento 2025-26 e la continua crescita.

