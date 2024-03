Ucraina: al via proposta Ue per usare proventi asset russi a scopi difesa

Quest'anno 2,5-3 miliardi; domani ne discutono i Ventisette (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 mar - Quest'anno la gran parte (90%) dei 2,5-3 miliardi di euro ricavati dai profitti maturati dalla detenzione degli asset russi congelati nella Ue sara' destinata alla fornitura di attrezzature militari attraverso le misure di assistenza finanziate dall'Fondo europeo per la pace e il 10% al bilancio dell'Unione. Nell'ambito della quota destinata al bilancio, l'intera dotazione sara' destinata allo strumento per l'Ucraina nel 2024, con fondi suddivisi tra lo strumento per l'Ucraina e lo strumento europeo per gli investimenti nella difesa nel 2025, quando quest'ultimo programma entrera' in vigore. E' cio' che prevede la proposta della Commissione europea consegnata oggi ai governi della quale discuteranno i capi di stato e di governo domani a Bruxelles.

