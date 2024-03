Ucraina: al via proposta Ue per usare proventi asset russi a scopi difesa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 mar - Il testo della proposta non e' stato pubblicato per ragioni di riservatezza probabilmente per evitare reazioni di mercato a questa mossa: in ogni caso da tempo se ne parla e anche le resistenze della Bce a utilizzare almeno i proventi dalla detenzione degli asset congelati sono state ) Attualmente sono 260 miliardi di euro di asset della Banca centrale russa in tutto il mondo, oltre due terzi dei quali sono nella Ue (circa 210 miliardi di euro). A seconda dei tassi di interesse, i ricavi generati da questi beni immobilizzati dovrebbero fruttare circa 2,5-3 miliardi di euro nel 2024 a beneficio dell'Ucraina, secondo i calcoli comunitari. Per gli anni successivi si tratterebbe di somme comparabili a seconda dei tassi di interesse. La prima mossa della Ue e' stato l'obbligo per i depositari centrali di titoli che detengono riserve e attivita' della Banca Centrale Russa di valore superiore a 1 milione di euro di tenere distinti i ricavi dallo 'stock'. Dal 15 febbraio 2024 i depositari (Euroclear ed Clearstream) non e' consentito disporre dei relativi utili netti, ne' distribuirli agli azionisti. Infatti, questo il motivo, tali entrate non sono di proprieta' della Russia ma dello stesso depositario che li detiene, maturano solo a causa dell'immobilizzazione e sono gia' soggette a tassazione nazionale. La proposta di oggi e' la cosiddetta fase 2: riguarda come utilizzare tali entrate a beneficio dell'Ucraina. Il contributo finanziario sara' pari al 97% degli utili netti risultanti dall'immobilizzazione dei beni della Banca Centrale Russa: il depositario centrale puo' trattenere una piccola percentuale degli utili al netto delle imposte. Inoltre potranno inoltre trattenere provvisoriamente il 10% del contributo a titolo di salvaguardia per costituire un 'cuscinetto' per far fronte alla gestione del rischio, che dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per coprire le spese sostenute a causa della guerra in Ucraina. A quanto risulta, si tratta di un importo che sara' tenuto sotto controllo e incrementato in caso di necessita'. I fondi trattenuti ma non utilizzati per coprire le spese verranno trasferiti all'Ucraina al piu' tardi quando la Russia cessera' la guerra di aggressione contro l'Ucraina e l'immobilizzazione degli asset finira'. Le risorse saranno disponibili per sostenere l'Ucraina a partire dalla meta' del 2024, con pagamenti semestrali. La distribuzione sara' rivista annualmente con la prima revisione entro il 1 gennaio 2025.

