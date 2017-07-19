Ucraina: 5 morti e interruzioni di corrente dopo gli ultimi attacchi russi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Cinque persone sono state uccise domenica in attacchi russi su diverse regioni dell'Ucraina, secondo quanto riferito dalle autorita' locali. L'attacco ha causato interruzioni di corrente e spinto la vicina Polonia a mobilitare aerei e sistemi di terra.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'esercito russo ha colpito il Paese con 'oltre 50 missili e circa 500 droni d'attacco'. I russi 'hanno preso di mira ancora una volta le nostre infrastrutture' spiega il presidente ucraino, chiedendo nuovamente all'Occidente di fornire a Kiev mezzi di difesa antiaerea.

L'esercito russo ha riferito di aver lanciato durante la notte 'un attacco massiccio con armi di alta precisione', tra cui missili ipersonici Kinjal, contro 'aziende del complesso militare-industriale ucraino e infrastrutture del gas e dell'energia che ne garantivano il funzionamento'.

In questo quadro, le forze armate polacche hanno annunciato domenica su X lo schieramento di aerei e l'allerta delle difese terrestri per proteggere lo spazio aereo del Paese, in particolare nelle regioni vicine all'Ucraina. All'inizio di settembre, la Polonia aveva denunciato l'intrusione di 19 droni nel suo spazio aereo, accusando la Russia.

