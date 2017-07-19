Ucraina: 5 morti e interruzioni di corrente dopo gli attacchi russi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Nel dettaglio, a Leopoli quattro persone sono state uccise e altre sei ferite, ha riferito su Telegram il governatore Maksym Kozytsky. Secondo il sindaco della citta' omonima, Andrii Sadovy, un complesso industriale ha preso fuoco dopo l'attacco, che ha colpito anche una zona residenziale.

Un'altra azienda industriale e' stata presa di mira nella regione di Vinnytsia (centro-ovest), ha riferito una responsabile locale, Natalia Zabolotna. A Zaporijjia, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov, una persona e' stata uccisa e altre dieci sono rimaste ferite. E' stata colpita in particolare un'infrastruttura elettrica, causando interruzioni di corrente.

Interruzioni di corrente che hanno colpito 73.000 persone si sono verificate anche nella regione di Chernihiv (nord), dove sono state colpite aziende e un edificio residenziale, oltre a infrastrutture elettriche, ha riferito il governatore Vyacheslav Chaus. Diverse altre citta', in particolare quelle vicine al fronte orientale, sono state colpite, causando diversi feriti, secondo le autorita' locali.

red-bla

(RADIOCOR) 05-10-25 12:07:08 (0203) 5 NNNN