Ucimu: produzione 2025 attesa stabile a 6,34 miliardi, -8,9% export -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - Con riferimento all'export, nel periodo gennaio-giugno 2025 (ultimo dato disponibile), le vendite italiane di sole macchine utensili sono diminuite del 13,3% rispetto al primo semestre 2024. Il calo e' risultato generalizzato. Fanno eccezione Polonia, Messico, Svizzera, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Principali mercati di sbocco dell'offerta italiana sono risultati: Stati Uniti (292 milioni di euro, -4,2%); Germania (127 milioni, -28,1%); Polonia (97 milioni, +8,3%); Francia (97 milioni, -7,5%); India (85 milioni, -14,1%).

Guardando oltreoceano, osserva Rosa, 'nei primi sei mesi dell'anno in corso, nonostante i continui annunci e le continue ritrattazioni del presidente Trump in merito ai dazi, gli Usa restano il nostro primo mercato di sbocco. Al di la' delle aliquote, cio' che preoccupa maggiormente e' l'effetto di incertezza che questo atteggiamento ha generato tra gli operatori dell'industria, come dimostra il rallentamento di tutto il sistema di export, non solo di quello diretto negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo'.

Per l'Italia, conclude il presidente di Ucimu, 'quello che abbiamo rilevato negli ultimi mesi e' un lieve, ma ancora troppo debole, miglioramento dell'atteggiamento del mercato su cui hanno influito il chiarimento e la semplificazione di Transizione 5.0. Alla luce di cio', avviandoci all'ultima parte del 2025 che coincide con il termine dell'operativita' di Industria 4.0 e Transizione 5.0, sottolineiamo la necessita' di poter disporre di un nuovo Piano di politica industriale che accompagni le imprese dal 2026 in avanti'.

Ucimu ha gia' dato la sua disponibilita' al ministero delle imprese e del Made in Italy per partecipare al tavolo di lavoro che dovrebbe portare alla stesura di un provvedimento semplificato che accorpi 4.0 e 5.0, 'facilitandone l'utilizzo da parte delle imprese, conditio sine qua non affinche' le stesse aziende se ne servano'.

