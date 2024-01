Ucimu: ordini macchine utensili -31% nel IV trim 2023, tiene l'estero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Nel quarto trimestre 2023, l'indice degli ordini di macchine utensili segna un calo del 31,1% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2022. Lo rileva il Centro Studi & Cultura di Impresa di Ucimu-Sistemi Per Produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e prodotti ausiliari. In valore assoluto, l'indice si e' attestato a 92,1 (base 100 nel 2015). Il risultato negativo e' frutto della riduzione della raccolta ordinativi sul mercato interno; l'estero invece mostra capacita' di tenuta. In particolare, gli ordinativi raccolti oltreconfine risultano in calo del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il valore assoluto dell'indice si attesta a 100,9. Sul fronte interno, gli ordini hanno segnato un arretramento del 69,1%, rispetto al quarto trimestre del 2022, per un valore assoluto di 79,4.

Complessivamente nel 2023, l'indice ha segnato un calo del 24,7% rispetto alla media del 2022 (90,5 indice assoluto).

-48,4% l'indice interno (74,6 indice assoluto); -11,3% l'indice estero (102,8 indice assoluto).

Bla-com

