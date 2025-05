Ubs: solo una famiglia su due ha piani di successione per il patrimonio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - La guerra commerciale globale e' il piu' grande rischio di investimento nel 2025, seguita da timori su conflitti geopolitici, secondo il "Global Family Office Report 2025" di Ubs, la sesta indagine annuale interna sulle attivita' dei family office.

"Anche prima dell'annuncio dei dazi statunitensi, - si sottolinea nel report - la guerra commerciale globale era classificata come il principale rischio di investimento del 2025. Guardando avanti di cinque anni, i family office sono preoccupati per i rischi che potrebbero seguire, in particolare per i maggiori conflitti geopolitici, una recessione globale o una crisi del debito". Per proteggere i portafogli, secondo le evidenze dello studio, i family office cercano di diversificare attraverso strategie come la selezione dei gestori e/o la gestione attiva, gli hedge fund e sempre piu' spesso i metalli preziosi. Sul fronte della localizzazione degli investimenti, il report Ubs registra che "la maggior parte degli asset si trova in Nord America o Europa occidentale, mentre i family office statunitensi si stanno ritirando dai mercati globali. In media, infatti, poco meno di quattro quinti del patrimonio sono detenuti in Nord America e in Europa occidentale. I family office statunitensi si sono praticamente ritirati dai mercati internazionali negli ultimi cinque anni e hanno un orientamento piu' forte che mai verso il mercato domestico. In particolare, le allocazioni strategiche degli asset e i piani dei family office variano notevolmente a seconda della loro sede nel mondo". Nel settore delle tecnologie emergenti, infine secondo lo studio Ubs, i family office danno priorita' all'assistenza sanitaria, all'AI e all'elettrificazione. "I family office sono infatti piu' propensi - si legge nel report Ubs - ad avere chiare strategie di investimento per l'assistenza sanitaria e/o la medicina e l'elettrificazione.

Ma sono interessati a comprendere la promessa di una gamma di tecnologie emergenti, vedendo opportunita' sia nei mercati pubblici sia in quelli privati. Nell'ambito delle operazioni, e' piu' probabile che utilizzino l'intelligenza artificiale generativa (AI) per il reporting finanziario, la visualizzazione dei dati e l'analisi dei testi nei prossimi cinque anni".

