Ubs: Sdg Outcomes Fund a quota 100 mln $ grazie all'Ue per investimenti in Africa e Asia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - Ubs Optimus Foundation, la Banca Europea per gli Investimenti, Bridges Outcomes Partnerships e altri partner hanno chiuso nei giorni scorsi lo Sdg Outcomes Fund, che ha raggiunto un impegno totale di 100 milioni di dollari, con la Banca Europea per gli Investimenti che entra come nuovo investitore di riferimento. Si tratta del primo fondo con l'obiettivo di investire in programmi di finanziamento basati sui risultati nei paesi a basso e medio reddito in Africa e Asia, che hanno gia' generato quasi 13,5 milioni di dollari in pagamenti per risultati sociali e ambientali. La Banca Europea per gli Investimenti partecipa al fondo con un impegno iniziale sostenuto dalla Commissione Europea attraverso il Fondo fiduciario Acp. Tom Hall, Global Head of Social Impact and Philanthropy e Ceo di Ubs Optimus Foundation Network, ha dichiarato: 'L'Sdg Outcomes Fund e' un'iniziativa innovativa che dimostra come diverse forme di capitale possano unirsi per ottenere risultati per le persone che ne hanno piu' bisogno. Il raggiungimento del traguardo dei 100 milioni di dollari dimostra il potente potenziale dei programmi di finanziamento basati sui risultati e il loro ruolo nel plasmare i futuri modelli di investimento a impatto". Mila Lukic Obe, Ceo di Bridges Outcomes Partnerships, afferma: "Questo approccio piu' flessibile e collaborativo ha gia' contribuito a migliorare la vita di centinaia di migliaia di persone e siamo estremamente grati a tutti i nostri investitori per aver sostenuto questo fondo, che garantira' che il capitale in cerca di impatto catalizzi programmi ad alto impatto in alcune delle aree di maggiore necessita'".

Ann

(RADIOCOR) 13-07-25 10:11:22 (0138) 5 NNNN