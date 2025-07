Ubs: Sdg Outcomes Fund a quota 100 mln $ grazie all'Ue per investimenti in Africa e Asia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - Numerosi progetti sono gia' stati realizzati da Ubs Optimus Foundation, con risultati qualitativi e quantitativi dimostrabili. I programmi del fondo stanno infatti gia' aiutando le persone a migliorare la propria vita, grazie al supporto a oltre 50.000 scuole in India e a piu' di 100.000 bambini in Sierra Leone e Ghana, all'erogazione di oltre 1,5 milioni di servizi per la salute sessuale e riproduttiva a piu' di 700.000 ragazze tra i 15 e i 19 anni in Kenya. Senza dimenticare la raccolta di 3.000 tonnellate di rifiuti plastici per il riciclo in Nigeria, l'offerta di formazione informatica e opportunita' di lavoro a oltre 800 giovani adulti disoccupati da lungo tempo in Turchia. Ambroise Fayolle, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, ha dichiarato: 'Il nostro impegno e' piu' di un semplice finanziamento: e' investire in un futuro in cui ogni investimento abbia un impatto tangibile e misurato'. Questo fondo sta gia' portando progressi nel campo della salute, dell'istruzione e dell'azione per il clima alle comunita' vulnerabili di tutto il mondo, con una forte attenzione all'Africa e ai mercati emergenti". Jozef Si'kela, Commissario europeo per i Partenariati internazionali, afferma: "Nuove opportunita' - migliore istruzione, formazione efficace, posti di lavoro di qualita'. Questo e' uno degli obiettivi principali del Global Gateway. Per questo motivo apprezzo il Fondo fiduciario Acp, che ci permette di investire in programmi ad alto impatto in tutta l'Africa. Ci aiutera' a raggiungere i nostri obiettivi. Migliorare l'istruzione, creare posti di lavoro o costruire sistemi sanitari piu' forti". Leslie Maasdorp, Ceo di British International Investment, afferma: "La Bii e' orgogliosa di sostenere il Fondo Sdg Outcomes, dedicato al raggiungimento di risultati migliori per le comunita' meno servite. Questa iniziativa esemplifica il potere della mobilitazione di partner che condividono le stesse idee per sbloccare soluzioni innovative che producono risultati significativi e tangibili, e siamo grati alla Bei per aver sostenuto questo fondo d'impatto fino a raggiungere le dimensioni previste. Ci auguriamo che il fondo continui ad avere successo nel migliorare i mezzi di sussistenza e nel sostenere progetti ad alto impatto".

Ann

(RADIOCOR) 13-07-25 10:12:25 (0140) 5 NNNN