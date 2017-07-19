Ubs: miliardari globali trasferiranno 6,9 trilioni $ ricchezza entro il 2040

Secondo Billionaire Ambitions Report 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - I miliardari di tutto il mondo trasferiranno circa 6,9 trilioni di dollari di ricchezza a livello globale entro il 2040, con almeno 5,9 trilioni di dollari che saranno trasferiti ai figli - direttamente o indirettamente tramite i coniugi. Lo rileva l'11esimo Ubs Billionaire Ambitions Report, che ha intervistato in tutto il mondo clienti miliardari di Ubs, uno dei principali gestori patrimoniali a livello globale, sulle sfide e le opportunita' uniche che affrontano. Quanto al passaggio generazionale, piu' di 8 miliardari su 10 con figli esprimono il desiderio che questi possano avere successo in modo indipendente, dando valore allo sviluppo delle competenze piu' che alla dipendenza dalla ricchezza ereditata.

