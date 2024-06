Ubs: lancia fondo di engagement per gli oceani con Rockefeller-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 giu - L'Ubs Rockefeller Ocean Engagement Fund comprende un portafoglio di circa 50 titoli high conviction con un'attenzione particolare sulle aziende a piccola e media capitalizzazione e un focus sul valore. Il fondo fa leva sulla pluripremiata ricerca Cio di Ubs Gwm e si avvale del know-how in materia di oceani di Rockefeller, che si avvale della collaborazione di The Ocean Foundation, una delle principali organizzazioni no-profit attiva nella conservazione degli ecosistemi oceanici a livello mondiale, come advisor scientifico e politico, nell'identificazione di trend legati al binomio oceano-clima.

Bruno Marxer, Head Global Investment Management di Ubs Global Wealth Management: 'Questa strategia non solo consente di diversificare il portafoglio in periodi di incertezza del mercato, ma offre anche un'esposizione a prospettive di crescita pluriennali, man mano che il mondo cerca di passare a sistemi economici piu' equi e rispettosi della natura'.

Casey Clark, President and Chief Investment Officer di Rockefeller Asset Management: 'Facendo leva sugli oltre 30 anni di esperienza in materia di investimenti e sul network esclusivo di Rockefeller per colmare il divario tra scienza e investimenti, riteniamo che l'Ubs Rockefeller Ocean Engagement Fund rappresenti un'opportunita' interessante per gli investitori in cerca di rendimenti non correlati e di un impatto sulla salute degli oceani attraverso lo shareholder engagement'. Andrew Lee, Head Sustainable & Impact Investing di Ubs Global Wealth Management, ha aggiunto: 'La nuova strategia ci consente di avere un impatto piu' profondo su una delle risorse fondamentali del nostro pianeta e di focalizzare maggiormente gli investimenti sugli oceani, che continuano a essere relativamente poco supportati dagli investitori'. Quest'ulteriore aggiunta all'offerta di fondi tematici di Ubs Gwm rappresenta inoltre un altro passo avanti nell'integrazione tra Ubs e Credit Suisse, in quanto il Credit Suisse Rockefeller Engagement Fund, lanciato nel 2020, confluira' nel nuovo fondo Ubs, con un patrimonio investito di oltre 200 milioni di dollari.

