Ubs: 63% miliardari globali investe in Nord America, preoccupano dazi e conflitti

Secondo il Billionaire Ambitions Report 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Il Nord America rimane la principale destinazione di investimento (63%) dei miliardari globali nonostante la volatilita' del mercato nel 2025, seguita dall'Europa occidentale (40%) e dalla Cina (34%). Con lo sfondo di una rinnovata fiducia nella Grande Cina e nell'Asia-Pacifico in generale, il 42% dei miliardari prevede di aumentare l'esposizione alle azioni dei mercati emergenti nei prossimi 12 mesi. Tra le azioni dei mercati sviluppati, piu' di 4 miliardari su 10 (43%) prevedono di aumentare la propria esposizione, mentre il 7% desidera ridurre i propri tagli. Lo rileva l'11esimo Ubs Billionaire Ambitions Report, che ha intervistato in tutto il mondo clienti miliardari di Ubs, uno dei principali gestori patrimoniali a livello globale, sulle sfide e le opportunita' uniche che affrontano. Molti miliardari intendono anche aumentare la loro esposizione al private equity (investimenti diretti e fondi/fondi di fondi), hedge fund e infrastrutture nei prossimi 12 mesi. In cima alla lista delle preoccupazioni per il prossimo anno ci sono i dazi (66%), i maggiori conflitti geopolitici (63%) e l'incertezza politica (59%).

