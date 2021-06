Tv: Sky, soddisfazione per operazione Gdf antipirateria 'Euro Strike 2020'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - 'Sky esprime soddisfazione per l'operazione antipirateria 'Euro Strike 2020' condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Napoli. Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre piu' frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell'ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l'intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creativita''. Cosi' in una nota Sky ha commentato l'operazione portata a terminel dalla Guardia di Finanza contro la pirateria televisiva che ha portato al sequestro di oltre 600 piattaforme web per la trasmissione in streaming delle partite di calcio della competizione continentale Euro 2020.

