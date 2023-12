Tv: niente fuga su piattaforme, con 32mln di schermi connessi crescono spettatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - Le Tv connesse raggiungono i 32 milioni di italiani, piu' della meta' della popolazione e la 'fuga' nel consumo di contenuti sulle piattaforme si ferma al 20%, mentre cresce l'ascolto televisivo che nel 2023 (maggio-novembre) e' di 7.450.000 spettatori medi, contro 7.344.000 del 2022. A scattare la fotografia degli italiani davanti al piccolo schermo l'Annuario della TV 2023 realizzato, col patrocinio di Agcom, da CeRTA di Universita' Cattolica con Auditel, APA, Sensemakers, Nielsen, Comscore, eMedia, UPA, Confindustria Radio Televisioni.

Un'immagine che racconta 70 anni di storia, all'avvicinarsi del compleanno del piccolo schermo, che prese vita in Italia il 3 gennaio del 1954 con l'inizio ufficiale delle trasmissioni televisive. Un'Italia dove tv tradizionale, tv connesse e piattaforme sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. Dati piu' volte per superati 'il mezzo televisivo e il broadcasting, piu' che essere 'messi in pensione' hanno incrociato e fatto proprie una serie di dinamiche fortemente innovative: l'offerta del palinsesto convive in modalita' sempre piu' complementare e simbiotica con le nuove opportunita' della de-sincronizzazione, della personalizzazione della fruizione, della frammentazione e segmentazione delle audience, che e' stato tipico della nascita e dell'affermazione dello streaming e, piu' in generale, delle piattaforme', si legge.

ami

(RADIOCOR) 15-12-23 13:55:25 (0410) 5 NNNN