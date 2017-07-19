Tuttocapsule: sbarca in Grecia con due nuovi punti vendita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Tuttocapsule continua a crescere e si espande anche in Grecia. L'azienda di Settimo Torinese, che fa parte del Gruppo P&C, ha inaugurato due nuovi punti vendita a Salonicco e Larissa. I due nuovi negozi, aperti con la formula del franchising e situati entrambi nel cuore delle rispettive citta', sono i primi in Grecia e anticipano un piano di espansione che riguardera' tutto il paese ellenico, da nord a sud per poi estendersi alle isole. 'L'apertura dei punti vendita Tuttocapsule in Grecia e' per noi motivo di orgoglio - ha commentato Vincenzo Pagliero, fondatore di Tuttocapsule e Ceo del Gruppo P&C - perche' segna lo sbarco in un paese nuovo che rappresenta un tassello fondamentale per l'espansione del marchio Tuttocapsule all'estero. Abbiamo scelto di iniziare questo percorso da Salonicco, seconda citta' greca per dimensioni e da Larissa, idealmente posizionata lungo una direttrice di espansione Nord-Sud'. Con l'inizio dell'attivita' dei due nuovi store in Grecia, i punti vendita Tuttocapsule fuori Italia salgono a quota 59, distribuiti in 19 paesi, mentre il numero totale dei negozi raggiunge quota 346, di cui 38 diretti e 308 in franchising, a cui si aggiungono i 17 store a marchio Mondocaffe' localizzati in Liguria.

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