Turismo: Wonderful Italy, a Pasqua vincono mete di prossimita', bene citta' d'arte

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - "La Pasqua anticipata a fine marzo e i giorni festivi di primavera che non consentono una costruzione facile di ponti, uniti a un meteo piovoso e alla morsa dell'inflazione, disegnano una mappa del turismo in Italia per i prossimi mesi primaverili molto articolata che premia le destinazioni raggiungibili velocemente. Restano quindi indietro Sicilia, Sardegna e le destinazioni remote del Sud che richiedono piu' giorni di vacanza e maggiori costi di trasporto".

E' quanto emerge dal tradizionale report di primavera redatto da Wonderful Italy, uno dei principali player per numero di case vacanze gestite direttamente. "La quantita' dei soggiorni prenotati nelle destinazioni gestite dalla societa' nel mese di aprile, primo mese di primavera, sono in aumento rispetto al 2023. A raggiungere risultati positivi sono in particolare le citta' d'arte come Venezia (+69%), le citta' storiche come Torino (60%), Bologna (40%), Genova (38%) e Napoli (36%). Quest'ultima e' l'unica destinazione meridionale a posizionarsi nella parte alta della classifica.

Piu' staccate infatti le grandi citta' del Sud come Palermo, Catania, Siracusa e Bari che registrano aumenti tra il 20 e il 30%".

com-fil

(RADIOCOR) 17-03-24 17:20:55 (0426)IMM 5 NNNN