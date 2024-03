Turismo: Wonderful Italy, a Pasqua vincono mete di prossimita', bene citta' d'arte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - 'Aprile rappresenta da sempre il primo test per misurare la voglia di vacanza degli italiani perche' le giornate finalmente si allungano, il meteo e' favorevole e soprattutto, la presenza delle festivita' come la Pasqua, la Liberazione e Primo Maggio consentono di allungare i weekend di uno o due giorni', dichiara Michele Ridolfo, ceo e cofondatore di Wonderful Italy. 'Quest'anno pero', a differenza del 2023 - osserva Ridolfo - la Pasqua anticipata non contribuisce a creare dei ponti lunghi con le altre festivita'. Questa circostanza, unita anche a un'alta incidenza dei trasporti, ha frenato in parte le destinazioni piu' remote raggiungibili preferibilmente in aereo come la Sicilia, la Sardegna o anche la Puglia'. Oltre alle citta' d'arte e storiche, registrano margini molto positivi di crescita le localita' dei grandi laghi (Lago di Garda e Lago di Como) con incrementi rispetto al 2023 compresi tra il 55 e il 60%.

In generale l'incremento dei soggiorni porta un miglioramento anche del tasso di occupazione delle case, con ricadute positive non solo per i proprietari che hanno scelto gli affitti brevi come forma di investimento, ma anche per i Comuni per i maggiori incassi della tassa di soggiorno e ovviamente per tutto l'indotto che il turismo genera. Il tasso di occupazione atteso per aprile e' a Venezia del 83%, a Torino del 70%, a Genova del 60%, a Napoli del 75%.

I dati di aprile sono tradizionalmente un'anticipazione di cosa potrebbe succedere nell'alta stagione e infatti Wonderful Italy registra un trend in crescita anche per i prossimi mesi: al momento maggio ha gia' un tasso di occupazione del 45%, giugno del 30%, luglio del 25% e agosto del 20%.

com-fil

(RADIOCOR) 17-03-24 17:23:42 (0428)IMM 5 NNNN