Turismo: Viminale, +4,43% arrivi nel primo semestre, impennata in Calabria

Il ministro Mazzi: rialzi record (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 lug - In base all'analisi dei dati della piattoforma alloggiati web del Viminale, nel primo semestre del 2026 si registra un notevole incremento del turismo in Italia, con una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato i risultati piu' significativi sono: Calabria: +10,54%, Umbria: +9,70% e Piemonte: +9,22%. Anche altre regioni come Sardegna (+8,24%), Puglia(+7,43%) e Liguria (+6,56%) hanno contribuito a questo andamento positivo. 'I dati del Viminale confermano che, nel mondo delle sfide globali, l'Italia del turismo continua a mettere a segno risultati da record - spiega il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi -. Il settore turistico si rivela sempre piu' strategico, confermandosi pilastro dell'economia nazionale.

Il ministero continuera' ad investire e a pensare positivo'.

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(RADIOCOR) 05-07-26 11:39:47 (0175) 5 NNNN