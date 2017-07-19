Turismo: Viminale, +4.43% arrivi nel primo semestre, impennata in Calabria -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 lug - Per quanto riguarda la componente domestica, segnala il Viminale, si e' registrato un aumento degli arrivi del 1,97%, con picchi in Umbria (+13,64%) e Liguria (+8,89%). Invece, l'incremento degli arrivi dall'estero e' stato del 6,45% rispetto al 2025.
Le regioni che hanno beneficiato maggiormente di questa spinta del turismo internazionale includono: Calabria +23,19%, Puglia: +14,63%, Abruzzo: +14,04%, Molise: +13,14%, Basilicata: +11,55%, Sardegna: +11,44%, Piemonte: +10,38%.
Infine, il Viminale segnala che il turismo extra-alberghiero ha segnato un incremento del 7,46%, mentre le strutture alberghiere hanno visto una crescita del 2,27%.
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(RADIOCOR) 05-07-26 11:40:25 (0176) 5 NNNN