Turismo: Urso, lavoriamo a strumenti per investimenti e destagionalizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 28 apr - "Come Governo stiamo ponendo al centro dell'agenda, di questa parte conclusiva della legislatura, strumenti per favorire gli investimenti nel settore e incentivare interventi di destagionalizzazione del turismo, come proprio il Veneto dimostra di saper fare, attraverso l'attrazione dei cosiddetti 'nomadi digitali' e la promozione del ripopolamento, quando necessario, dei borghi italiani. La destagionalizzazione e' fondamentale e il modello del turismo nel Veneto puo' essere di esempio anche per altri territori".

Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante il suo videomessaggio in occasione del 'Primo Forum nazionale sul turismo heritage e i patrimoni Unesco, Ville Venete Re-Thinking' promosso dall'Associazione per le Ville Venete e realizzato da Teha attualmente in corso presso il Castello San Salvatore di Susegana (Tv).

"Per tradurre le nostre potenzialita' in risultati concreti - continua il ministro - occorre continuare a investire in transizione digitale, green e circolare valorizzando le filiere corte e i prodotti autoctoni, senza trascurare le competenze e la trasmissione dei saperi tra le generazioni, fondamentale per le nostre imprese.

Mi auguro che continueremo a lavorare insieme, valorizzando anche le Ville Venete cosi' da custodire memoria e tradizione, costruendo un futuro fatto di patrimonio culturale e di filiere autentiche in cui il turismo offerto e' sostenibile e capace, nel contempo, di generare valore diffuso per le comunita'".

Col-

(RADIOCOR) 28-04-26 10:57:54 (0291) 5 NNNN