Turismo: Uncem, vale in media il 6,7% del Pil annuo delle montagne italiane -2

Nelle Dolomiti maggiore incidenza su economia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Le Dolomiti hanno la meglio sull'incidenza percentuale del valore aggiunto della filiera turistica sul totale del valore aggiunto di ciascuna Comunita', secondo Uncem. Sul podio, in particolare, ci sono le Comunita' Territoriali di Trento (72%), Soraga di Fassa (62%), Tires (59%). Invece in 63 Comunita' Territoriali montane descritte nel Rapporto, l'incidenza e' sotto l'1%. Per quanto riguarda i posti letto alberghieri ed extralberghieri, si registrano numeri elevati a Soraga di Fassa, Trentino-Alto Adige, con 254, seguita dall'area Walser Monte Rosa in Val d'Aosta con 239. Per le presenze turistiche poi in testa troviamo le Comunita' Territoriali di Soraga di Fassa (30mila), Spormaggiore (27mila), l'area del Baldo-Garda (19mila), di Luserna (13mila), di Vermiglio (12mila). La durata media delle permanenze "vede con ottimi numeri l'Alto Maceratese, nelle Marche, con 13 giorni di durata media", spiega Uncem. Seguono l'area della Comunita' Territoriale del Versante Ionico, in Calabria, poi Terre di Castelli in Emilia Romagna, l'Area Grecanica e la Sila Greca in Calabria, il Metauro nelle Marche e la Comunita' montana Lambro e Mingardo in Campania.

