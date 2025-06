Turismo: Touring Club, 75% intervistati fara' 'sicuramente' un viaggio in estate

Altro 18% lo fara' 'probabilmente'. Usa destinazione in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - La quasi totalita' degli italiani ha un atteggiamento positivo nei confronti dell'estate che sta per iniziare. E' quanto risulta da un'indagine condotta dal Centro Studi del Touring Club Italiano sui programmi di viaggio della community TCI, alla quale hanno risposto positivamente il 93% degli intervistati.

Piu' in particolare nell'estate 2025 si conferma il forte desiderio di viaggiare: il 75% dei rispondenti al sondaggio afferma che fara' 'sicuramente' un viaggio (in lieve contrazione rispetto al 2024 e al 2023) mentre un altro 18% lo fara' 'probabilmente'. Chi ha gia' scelto di restare 'certamente' a casa e' una quota molto bassa (2%) mentre il 5% ha risposto 'probabilmente no'. Il Bel Paese e' da sempre la meta preferita delle vacanze estive dei nostri connazionali. Se solitamente il rapporto Italia-estero espresso dalla community Touring e' stato di circa 60-40 in modo pressoche' costante fino al 2019, nell'estate 2025 il 65% scegliera' una destinazione domestica mentre chi andra' all'estero (35%) optera' soprattutto per i viaggi in Europa (28%). Circa il 7% si muovera' invece verso mete di lungo raggio, dove emerge un calo di preferenze per gli Usa.

com-emi

