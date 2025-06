Turismo: Touring Club, 75% intervistati fara' 'sicuramente' un viaggio in estate -2

44% va al mare il 19% in montagna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Guardando all'Italia, la regione preferita per le vacanze estive dalla community Touring sara' il Trentino-Alto Adige, seguita da Sardegna, Puglia e Toscana che, rispetto al 2024, supera la Campania. Per quanto riguarda l'estero, i Paesi di destinazione piu' scelti saranno Francia, Grecia, Spagna e Germania.

Se il mare resta fondamentale in estate (44%, stabile sul 2024 ma comunque al di sopra del dato 2019), la montagna (19%) torna a superare nel 2025 le citta' d'arte (17%).

Cresce sul 2024 il turismo rurale e dei borghi (9%) che e' per il sesto anno consecutivo superiore al dato 2019.

Le partenze si concentreranno quest'anno a luglio (31%) anche se agosto segue a ruota (29%): si tratta di un andamento che si sta consolidando e che restituisce una piu' omogenea distribuzione delle partenze nei mesi estivi centrali - con un sostanziale equilibrio tra luglio e agosto - e un incremento, rispetto al 2019, delle partenze a giugno (19% vs 14%) e a settembre (16% vs 14%).

Dai dati relativi all'estate 2025 la maggior parte della community Touring andra' in vacanza con il nucleo familiare (71%), mentre il 20% con amici/parenti. Si consolida la crescita, per il terzo anno consecutivo, di chi parte da solo (9%) anche rispetto al 2019 (6%). Il 26% dei rispondenti dichiara di avere un animale domestico: solo il 31%, in lieve aumento rispetto al 2024, pero' lo portera' con se' in vacanza mentre la maggioranza (69%) lo lascera' a casa.

L'auto resta fondamentale (49%, non ancora scesa ai livelli del 2019) e l'aereo si ferma al 28% (rispetto al 33% del 2019). Lieve contrazione, che si conferma per il terzo anno di seguito, per il camper (7%) rispetto al 2019 e al triennio 2020-2022. Il parco auto della community Touring e' ancora formato prevalentemente da veicoli termici (74%) - anche se in rapida diminuzione (era il 79% nel 2024) - mentre il 23% e' composto da auto ibride (mild hybrid o full hybrid) che al contrario crescono velocemente (erano il 18% lo scorso anno) e solo il 4% da elettriche o plug-in hybrid (3% nel 2024).

