Turismo: terme, spese per oltre 5 miliardi di euro di cui il 60% da estero

Federterme Confindustria, integrare salute e benessere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Spese per oltre 5 miliardi di euro per trascorrere soggiorni all'insegna della salute e del benessere, di cui il 60% derivante da un turismo internazionale. Internet primo grande traino con 8 turisti su 10 che decidono la meta sulla base delle informazioni reperite on line, dei social network, di recensioni e offerte promozionali. Scelta delle destinazioni italiane per un turista su 2 grazie al buon rapporto tra qualita' e prezzo dell'offerta di filiera. Questi i dati presentati a Roma al convegno Unioncamere 'Il turismo termale italiano come driver di crescita del mercato'. Sono 24 milioni le presenze turistiche stimate nelle localita' termali italiane per il 2025 e un turista su due e' da considerarsi 'alto-spendente', con una spesa media pro-capite di 256 euro al giorno cioe' circa 90 euro in piu' del turista medio termale; si tratta in prevalenza di Millennials (30,8%), che si muovono in coppia (49,4%) o con amici (17,5%) che scelgono localita' che offrono percorsi di benessere integrati, dalle acque termali, ai trattamenti, rigorosamente di qualita' e personalizzati sulla base di esigenze ed aspettative. 'Il turismo termale e' un comparto in forte evoluzione capace di generare decisivo valore economico per i territori e di intercettare una domanda, nazionale e internazionale sempre piu' qualificata.

La nuova offerta di prodotto deve rispondere a questi cambiamenti puntando su qualita', personalizzazione dei servizi e integrazione tra salute, prevenzione e benessere anche in una logica complementare al sistema sanitario. La sfida e' accompagnare questa crescita con investimenti e innovazione rafforzando il posizionamento delle destinazioni termali italiane e la loro competitivita' lungo tutto l'arco dell'anno', ha dichiarato Renzo Iorio, Presidente Federterme Confindustria.

